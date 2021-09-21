Экономист связал рост инфляции с монополизмом в России

Взрывного роста инфляции на конец года в России не ожидается, она должна составить не более семи процентов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал экономист Михаил Беляев. Он добавил, что во многом высокие темпы роста связаны с монопольным принципом устройства отраслевых экономических структур, широко распространенных в стране.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8 процента. Кроме того, ведомство прогнозирует курс 73,6 рубля за доллар по итогам декабря против 72,8 рубля, ожидавшихся в июле. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5 процента в этом году, 4,8 процента — в следующем. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как предполагалось ранее. На 2022 год прогноз по добыче и экспорту нефти повышен, а по добыче и экспорту газа — понижен.

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Не хорошо, но и не критично

Беляев отметил, что с точностью до десятых долей процента просчитать инфляцию невозможно, тем не менее, по его словам, она действительно должна остаться в рамках, озвученных Минэкономразвития, и подняться не более чем до семи процентов, что не хорошо, но и не критично.

«Инфляция считается по предварительным данным, в процессе постепенно появляются различные факторы, корректирующие эти расчеты, например, какие-то события внутри нашей страны или за ее пределами. В данный момент все сложилось так, что говорить о победе над инфляцией, к сожалению, не получается. Кроме всего прочего, усилия ЦБ, которые он прикладывает, повышая ключевую ставку, оказывают скорее проинфляционный эффект, а не подавляющий», — считает экономист.

Эксперт объяснил, что в России инфляция носит не монетарный характер, основана не на переполненности каналов денежного обращения, а связана с устройством отраслевых экономических структур по монопольному принципу. Соответственно, и регулировать ее, повышая ставку, довольно сложно.

«Речь идет и о розничной торговле, продуктах питания, стройматериалах. Именно все эти монополии диктуют рынку повышение цен в своих интересах, а не ключевая ставка. Сейчас она составляет 6,75 процента, что оказывает довольно депрессивное воздействие на всю оставшуюся экономику. А раз она находится в состоянии сдерживающих факторов со стороны ключевой ставки, говорить о том, что рост цен как-то удастся подавить этим путем, невозможно, — считает Беляев. — Президент подчеркнул, что в послекризисных условиях бизнес показал довольно неплохие темпы роста, так что ждать и галопирующей инфляции выше семи-восьми процентов тоже не приходится».

Беляев подчеркнул, что при инфляции в пять-семь процентов экономика еще может развиваться нормально. Но только при условии, если одновременно с инфляцией будут индексироваться и заработные платы, пособия, пенсии так, чтобы не происходило снижение реальных доходов населения.