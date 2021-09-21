Сколько россиян самостоятельно копят на пенсию

Гражданам России на пенсии нужно полагаться на сформированный в течение жизни капитал, а не только на государство. Такое заявление сделал первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он также отметил, что действующим пенсионерам помогать уже поздно.

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Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике высказал мнение, на какие средства должны жить россияне по выходу на пенсию.

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«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который, прежде всего, должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», — сказал он.

Швецов отметил, что на сегодняшний день существует множество вариантов для самостоятельного накопления средств.

«Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду», — сказал он.

Также представитель финансового регулятора добавил, что можно зарабатывать, получая пассивный доход от акций и облигаций.

«У нас сегодня открыто больше 10 миллионов (брокерских. — «Газета.Ru») счетов, люди начали покупать акции, потому что < > компании начали платить дивиденды. < > Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах», — отметил Швецов.

По данным Росстата на конец июля, в России официальная численность экономически активного населения составляла 75,5 миллиона человек при общей численности в 146,2 миллиона человек.

По данным ЦБ по итогам первого полугодия 2020 года, участниками добровольных пенсионных программ, предполагающих регулярные взносы в накопительную часть пенсии, являются 6,2 миллиона человек, или 8,2% экономически активного населения.

По той же статистике Росстата, в России проживают 120,3 миллиона человек в возрасте старше 15 лет (все они имеют возможность открыть брокерский счет). Если сопоставить это цифру с данными Швецова о количестве брокерских счетов, открытых россиянами, получится, что инвестированием в фондовые рынки занимаются лишь 8,3% россиян, имеющих такую возможность.

Позднее глава Центробанка Эльвира Набиуллина поправила своего заместителя.

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства обеспечить для всех достойную пенсию», — отметила она.

Также Набиуллина заявила, что Банк России со своей стороны работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы дать возможность будущим пенсионерам формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы.

Член Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский в комментарии «Газете.Ru» заявил, что идея Швецова звучит оскорбительно, так как большинство граждан выходят на пенсию, не имея «серьезных накоплений».

«При нынешних заработных платах накопить себе капитал очень сложно. Лучше бы ему спуститься с небес на землю и посмотреть, как живут люди, на что живут, как они ищут работу.



Я думаю, что какая-то часть людей может воспользоваться этими рекомендациями. Но при статистике, что около 15-20 млн людей живут бедно, для абсолютного большинства данная идея звучит даже нелепо и оскорбительно. Серьезных накоплений у людей не так много», — сказал он.