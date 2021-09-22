США потребовали от России увеличить поставки газа через Украину

Амос Хохштейн, представитель Государственного департамента США, выступил с требованием к России увеличить поставки газа в Европу через Украину. Об этом пишут РИА Новости.

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Американский чиновник выразил беспокойство по поводу того, что компания «Газпром» отказалась забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. Он подчеркнул, что через территорию Украины пролегают газопроводы, которые в состоянии обеспечить газом Европу. Россия не единожды заявляла, что имеет для этого достаточно запасов газа. Если это правда, то ей стоит выполнить это обещание как можно быстрее, заключил Хохштейн.

При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в том, что она хочет ускорить запуск «Северного потока — 2».

Цены на газ в Европе достигли рекордного значения. 15 сентября стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров.

«Газпром» постоянно отмечал скудные запасы газа в европейских подземных хранилищах, учитывая скорую зиму. Глава компании Алексей Миллер увязал рекорды в ценах именно с этим фактом и не исключил новых подорожаний в ближайшее время.