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Украина и Турция создадут зону свободной торговли

News.ru
39 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединённых Наций (ООН) решили ускорить создание зоны свободной торговли между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС.

Украина и Турция создадут зону свободной торговли
Фото: ReutersReuters

Как отметили в офисе украинского лидера, Эрдоган принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в десятом заседании Совета стратегического сотрудничества, которое планируется этой осенью. Также президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за слова об «аннексии» Крыма. Более того, Зеленский выразил благодарность Эрдогану за поддержку «Крымской платформы».

В своём Twitter украинский лидер написал, что обсудил с главой Турции весь спектр сотрудничества двух стран. Зеленский считает, что двусторонние отношения государств становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября, при этом важнейшее внешнеполитическое событие года — неделя высокого уровня сессии ГА ООН — стартовало 21 сентября и завершится 27 числа. В этом году ГА проходит в очном формате с участием до четырёх делегатов от каждой страны.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Анкара не признаёт. В МИД Турции 20 сентября подчеркнули, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму Анкара считает нелегитимными. В ведомстве указали на незаконность присоединения полуострова к России.

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