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В России могут ввести углеродный налог

Российская Газетаиещё 2
1 час назад

В правительстве думают о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. Об этом на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В России могут ввести углеродный налог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А также - об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов, - подчеркнул глава кабмина, подводя итоги дискуссии. - По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге к карбоновому, углеродному налогу".

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Дальнейшая работа в этом направлении, по словам Мишустина, должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться.

"Откладывать это нельзя. От этого зависят наши конкурентные возможности", - заключил премьер.

Экономика,Михаил Мишустин,Андрей Белоусов,Российский союз промышленников и предпринимателей,ЕС,
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