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СМИ: через Чехию и Словакию планируется создать водородный коридор из Украины в ФРГ

ТАССиещё 1
1 час назад

Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать водородный коридор из Украины, проходящий через Центральную Европу в западную часть Старого континента. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

Инициатива получила название "Центральноевропейский водородный коридор". Он должен служить для транспортировки экологически чистого водорода, среднегодовое производство которого на Украине к 2035 году должно составить 5,5 млрд куб. м. Стоимость реализации проекта, находящегося в стадии начальной разработки, не сообщается.

Водородный коридор, который из Украины в Германию должен пройти через территорию Чехии и Словакии, планируется создать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Предполагается прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.

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