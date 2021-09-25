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Стало известно, сколько труд заключённых принесёт бюджету России

Секрет Фирмыиещё 17
1 час назад

Бюджет России будет получать около 16 млрд рублей ежегодно, если власти привлекут заключённых к оплачиваемому труду. В 2021 году работа осуждённых принесёт в казну 15,2 млрд рублей, в 2022 — 15,8 млрд рублей, в 2023 — 15,9 млрд рублей, в 2024 — 16,2 млрд рублей соответственно. Эти суммы прописаны в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы. Об этом сообщил ТАСС. Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников придумал , как решить проблему нехватки трудовых мигрантов на российских стройках. Он предложил использовать вместо них заключённых, заменив им наказание принудительными работами «за достойную зарплату». Глава ФСИН подчеркнул, что «это будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые достойные условия». По его словам, осуждённые будут жить в общежитии или даже снимать квартиру, «при желании с семьёй». Ранее «Секрет» рассказывал , что заключённых привлекут к строительству второй линии Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В советские годы БАМ строили сотни тысяч осуждённых. В 1932 году в СССР создали Байкало-Амурский исправительно-трудовой лагерь (БАМлаг), который входил в систему Главного управления лагерей (ГУЛАГ) НКВД. Через него прошли около 2 млн человек. В середине 1935-го в нём содержалось единовременно более 160 000 человек, а в мае 1938-го — 255 000 человек. Фото: Pixabay, Pixabay License

Стало известно, сколько труд заключённых приносит бюджету России
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Экономика,Маленькая пенсия ,Александр Калашников,ФСИН,
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