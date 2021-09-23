Чубайс рассказал о подешевевшем в 3 раза Солнце

Цены на возобновляемую энергию ветра и солнца в России в 2021 году значительно снизились, сообщил специальный представитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

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Он отметил, что это произошло на десять лет раньше, чем прогнозировалось.

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В ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики Чубайс рассказал, что по результатам отбора проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в отношении объектов ветровой, солнечной и гидрогенерации в 2021 году было выбрано 69 проектов. С авторами этих проектов будут заключены договора, которые позволят инвесторам возместить затраты в течение 15-летнего периода.

«В результате этого отбора цена по ветру по отношению к предшествующим годам снизилась вдвое, по солнцу снизилась в три раза. Почти произошло то, ради чего создавалась почти десять лет российская возобновляемая энергетика», - констатировал Чубайс, его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, цена электроэнергии из возобновляемых источников снизилась до уровня обычной генерации. Ранее предполагалось, что это произойдет лишь к концу 2020-х годов.

«Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно, и так оно и есть К тому же, мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене», - добавил спецпредставитель.

Он отметил, что цены по ветровой генерации вплотную приблизились к обычным, а по солнечной такого результата добиться пока не удалось, так как «Россия не самая солнечная страна».

Согласно результатам торгов, по 14 проектам ветровой, солнечной и гидрогенерации зафиксирована цена ниже 2 рублей за киловатт-час, минимальная цена составляет 1,717 рубля за киловатт-час. В сфере ветроэнергетики было отобрано 48 проектов.