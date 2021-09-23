Кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС поддержал "Северный поток - 2"

Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Армин Лашет поддержал "Северный поток - 2", но призвал к гарантиям о транзите газа через Украину, в противном случае проект нужно будет остановить. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала А-эр-дэ.