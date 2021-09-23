Кандидат в канцлеры Германии поддержал «Северный поток – 2»

Председатель партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет поддержал проект "Северный поток-2", пишет РИА Новости.
Как сообщает агентство, Лашет на заключительных теледебатах сказал, что поддерживает ввод газопровода в эксплуатацию.
"Да. Это экономический проект", - сказал Лашет в ответ на вопрос ведущего, поддерживает ли он введение в эксплуатацию "Северный поток — 2".
Он пояснил, что Германия в ближайшие годы будет нуждаться в газе.
Лашет подчеркнул, что при этом необходимы гарантии продолжения транзита газа через Украину.
"Если Россия поставит этот вопрос под сомнение, проект будет немедленно остановлен", - сказал Лашет.