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Украина захотела заключить новый контракт на транзит газа

Елена Прошина
24 сентября 2021

Украина считает, что необходимо заключить новый контракт на транзит российского газа в Европу сейчас, несмотря на то, что действующий договор истекает только в 2024 году, пишет «Московский комсомолец».

Украина захотела заключить новый контракт на транзит газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, выступая на круглом столе, который по видеосвязи организовал аналитический центр Atlantic Council, заявил, что заключение контракта немедленно станет гарантией сохранения транзита газа через Украину после завершения действующего договора.

Макогон также сообщил, что Украина будет внимательно следить за сертификацией газопровода «Северный поток-2». По его словам, важно, чтобы она проходила по требованиям Третьего энергетического пакета. Он также надеется на длительную процедуру сертификации.

«Северный поток – 2» - газопровод из России в Германию, мощность которого 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство завершено.

Ранее сообщалось, что топливо по нему планируется пустить уже в этом отопительном сезоне. В настоящее время он проходит процедуру сертификации.

Контракт на поставку газа через Украину в Европу действует до 2024 года. В Киеве опасаются, что Россия с учетом завершения строительства «Северного потока – 2» договор не продлит.

Экономика,Московский комсомолец,
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