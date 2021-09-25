По экономике США ударил дефицит бумаги

Стремительно растущий спрос на коробки и упаковочные материалы во время пандемии привел к сокращению производства бумаги в Северной Америке. Возникший дефицит нанес удар американским ретейлерам, пишет Bloomberg.

Фото: Tima Miroshnichenko / Pexels Tima Miroshnichenko / Pexels

Объемы торговли в сфере электронной коммерции сильно выросли с тех пор, как многие потребители перешли на удаленную работу и стали проводить много времени дома. В связи с этим некоторые бумажные фабрики перешли на производство картона, стремясь удовлетворить спрос. Другим заводам пришлось прекратить работу на фоне коронакризиса. В итоге мощности по производству бумаги в Северной Америке в 2020 сократились почти на пятую часть по сравнению с 2019 годом.

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Импорт бумаги из-за рубежа также сильно сократился из-за резкого роста затрат на перевозку товаров и растущего спроса на упаковочные материалы в других сферах экономики. Объем ввозимых в США бумаги и картона в 2020 году упал на 9,7 процента. Сейчас запасы этих материалов настолько ограничены, что некоторые коммерческие типографии не могут получить нужную им бумагу «любой ценой», по словам директора исследовательской компании ERA Forest Products Research Кевина Мейсона. Вице-президент по продажам печатной компании Nahan Марк Грофф заявил, что этим летом средняя цена бумаги выросла на 16 процентов. Эксперт ожидает, что напряженность на рынке сохранится до 2023 года.

Президент маркетинговой компании Belardi Wong Полли Вонг рассказала, что часть ее клиентов не смогли провести осенние рекламные кампании из-за перебоев в работе типографий. По оценке Вонг, из-за дефицита бумаги фирмы не успеют напечатать и доставить в американские дома 100 миллионов товарных каталогов к Рождеству — самому большому сезону расходов в году, и отрасль розничной торговли охватывает паника. Статистика показывает, что печатные каталоги вновь обретают популярность. Профессор Джонатан Чжан из Университета Колорадо считает, что читатели «перегружены большим количеством цифровых материалов» и возвращаются к более привычным бумажным носителям.