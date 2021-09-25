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Испания разработала секретный план «газовой войны» с Россией

Елена Прошина
50 минут назад

Стало известно о плане Евросоюза по «газовой войне» с Россией, сообщает news.ru со ссылкой на издание Times.

Испания разработала секретный план «газовой войны» с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

План «газовой войны» с Россией разработан Испанией. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы. Как следует из документа, колебания на мировых энергетических рынках не должны сказываться на независимости ЕС. Автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от России.

Испания в рамках «газовой войны» предлагает странам Европы объединить покупательскую способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком. Министры энергетики стран ЕС считают, что инициатива поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.

Как сообщалось ранее, обвинения в адрес компании «Газпром» о недопоставках трубопроводного газа в Европу абсурдны. Как писал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев в своей статье для корпоративного журнала компании, корпорация увеличила добычу год к году на 18,4%, и поставки находятся на исторических максимумах.

По предварительным данным, в июле добыча «Газпрома» достигла 298,2 млрд кубометров топлива. При этом экспорт газа вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличились до 115,3 млрд кубических метров.

Экономика,Сергей Комлев,Газпром,ЕС,
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