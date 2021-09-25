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В Раде усомнились, что Украина «доживёт» до следующей зимы

News.ruиещё 5
1 час назад

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что Украина из-за кризиса в сфере энергетики рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Непрофессиональное управление и менеджмент довели до того, что энергетика страны летит в «там-тарарым» второй год подряд, отметила политик в эфире телеканала «Наш».

Депутат Рады: Украина до следующей зимы не доживет
Фото: ТАССТАСС

Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут, — подчеркнула Буймистер.

При этом она допустила, что Украина в предстоящий зимний период получит веерные отключения и «абсолютный упадок» технического состояния всех сетей.

Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживём, — считает депутат.

Ранее стало известно, что Украина может не беспокоиться о востребованности своей газотранспортной системы до 2024 года, однако после этой даты высокая изношенность оборудования вынудит украинского президента Владимира Зеленского «стоять с протянутой рукой» в ожидании денег на ремонт, рассказал экономист Алексей Коренев.

Экономика,Владимир Зеленский,Алексей Коренев,Верховная Рада,
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