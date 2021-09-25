«Хорошо, но мало»: Как вырастут зарплаты российских бюджетников

Эксперты рассказали об особенностях индексации зарплаты среди сотрудников бюджетных организаций с 1 октября. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Грядущее повышение не затронет работников отраслей, перечисленных в майских указах главы государства. Среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов и ученые. Для них зарплаты будут проиндексированы с 1 января.

С 1 октября же заработные платы будут повышены у остальных трудящихся бюджетной сферы. В среднем рост зарплат составит около 4%, этот показатель может разниться в зависимости от ситуации в регионе и профессии. Бюджетникам также проиндексируют все доплаты, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

В ряде регионов сотрудники определенных профессий, в том числе тех, что перечислены в майских указах получат различные единоразовые выплаты.

«Инфляция в этом году самая высокая за несколько лет, к концу года она может составить до 7%. < > Надо отдавать себе отчет в том, что повышение на 4% - это чисто «косметический» ремонт зарплат, который существенным образом ситуацию с уровнем жизни не исправит», - сказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заметил следующее: «Индексация в «бедных» отраслях - актуальный и необходимый шаг, который нужно только приветствовать. Однако, ее размер серьёзно отстает от уровня инфляции, которую призван компенсировать. ... Одним словом, про индексацию бюджетникам можно сказать так: хорошо, но мало!»

«Зарплаты [бюджетников] проиндексируют в среднем от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности. Для ряда категорий работников прибавка составит в среднем 1000 – 1500 руб. в месяц. Конечно, личную инфляцию с такой суммой победить сложно. < > Все сливки по-прежнему будет снимать бизнес и государство», - добавил экономист Андрей Лобода.