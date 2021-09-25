Путину предложили ввести единый оклад для учителей

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести для российских учителей единый федеральный оклад. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину Нечаев обратился во время видеоконференции главы государства и лидеров политических партий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на канал «Россия 24».

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«Есть же идея федерального оклада единого для медиков. Наша партия предлагает сделать единый федеральный оклад для учителей», — сказал Нечаев.

Он добавил, что на низкие зарплаты жалуются учителя со всей страны. При этом они недовольны большим количеством отчетов и недостаточной творческой свободой при обучении детей.

Путин поддержал идеи Нечаева и предложил партии пользоваться площадкой Госдумы для продвижения инициатив. Президент считает, что вопрос дохода учителей должен решаться системно, а не единоразовыми выплатами.