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Путину предложили ввести единый оклад для учителей

Майк Габриелян
44 минуты назад

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести для российских учителей единый федеральный оклад. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину Нечаев обратился во время видеоконференции главы государства и лидеров политических партий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на канал «Россия 24».

Путину предложили ввести единый оклад для учителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть же идея федерального оклада единого для медиков. Наша партия предлагает сделать единый федеральный оклад для учителей», — сказал Нечаев.

Он добавил, что на низкие зарплаты жалуются учителя со всей страны. При этом они недовольны большим количеством отчетов и недостаточной творческой свободой при обучении детей.

Путин поддержал идеи Нечаева и предложил партии пользоваться площадкой Госдумы для продвижения инициатив. Президент считает, что вопрос дохода учителей должен решаться системно, а не единоразовыми выплатами.

В видеоконференции с Владимиром Путиным участвовали Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Алексей Нечаев.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» прошла в Госдуму. Среди программных пунктов партии - возвращение прямых выборов мэров и губернаторов и единый оклад для учителей.

Экономика,Алексей Нечаев,Геннадий Зюганов,Владимир Жириновский,Сергей Миронов,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Госдума,
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