Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Украинцам предрекли экономическую катастрофу

Lenta.ru
1 час назад

Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. Такое мнение выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».

Экономист предрек украинцам катастрофу
Фото: PixabayPixabay

По его мнению, украинцы могут столкнуться с такими экономическими последствиями из-за наполнения госбюджета и обесценивания стоимости труда граждан.

«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.

Он считает, что для этого есть ряд причин. В первую очередь, это произойдет из-за роста цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, колоссального мирового долга, который постоянно увеличивается.

Грядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.

Также Гончаров подчеркнул, что происходит «лавинообразный рост коррупционных составляющих практически во всех объектах государственного финансирования». Причиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.

Кроме того, эксперт считает, что Украина испытает «новый инфляционный шок», а также масштабные геополитические риски, волны коронакризиса.

«Правда, богатые топ-чиновники напрасно забывают, что, когда бедным украинцам становится голодно, туго и скверно на душе, — они озлобляются, а затем агрессивно ищут виноватых в их бедах», — заключил специалист.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что на Украине рост антиправительственных настроений при падении рейтинга президента Владимира Зеленского может спровоцировать новые протесты в начале 2022 года.

Экономика,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,Александр Гончаров,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители