Экономист предрек украинцам катастрофу

Обвал украинских рынков станет катастрофой, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. Такое мнение выразил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров в статье для издания «Главред».

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По его мнению, украинцы могут столкнуться с такими экономическими последствиями из-за наполнения госбюджета и обесценивания стоимости труда граждан.

«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — предрек эксперт.

Он считает, что для этого есть ряд причин. В первую очередь, это произойдет из-за роста цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ, колоссального мирового долга, который постоянно увеличивается.

Грядущий кризис на Украине произойдет и из-за растущего числа убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний, страха перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.

Также Гончаров подчеркнул, что происходит «лавинообразный рост коррупционных составляющих практически во всех объектах государственного финансирования». Причиной кризиса станет и перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.

Кроме того, эксперт считает, что Украина испытает «новый инфляционный шок», а также масштабные геополитические риски, волны коронакризиса.

«Правда, богатые топ-чиновники напрасно забывают, что, когда бедным украинцам становится голодно, туго и скверно на душе, — они озлобляются, а затем агрессивно ищут виноватых в их бедах», — заключил специалист.