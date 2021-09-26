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Россияне назвали лучшие и худшие города для карьеры

Ювелина Бернст
15 минут назад

Жители России назвали в опросе SuperJob лучшие города страны для построения карьеры. Об этом пишет газета РБК.

Россияне назвали лучшие и худшие города для карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Неизменными лидерами названы Москва и Санкт-Петербург. Так ответили 71% респондентов и 63% соответственно. На третьем месте — Казань (53%). Далее последовали Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%).

Худшими для такой цели россияне сочли Астрахань (17%), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%).

Опрос проходил с 10 августа по 20 сентября 2021 года. В нем приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из 37 других городов России.

В апреле россияне в опросе «Работы.ру» назвали лучшие сферы для скорейшего продвижения по карьерной лестнице. Среди низ оказались общепит, ИТ-индустрия, производство и промышленность, а также маркетинг и реклама.

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