Россияне назвали лучшие и худшие города для карьеры

Жители России назвали в опросе SuperJob лучшие города страны для построения карьеры. Об этом пишет газета РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Неизменными лидерами названы Москва и Санкт-Петербург. Так ответили 71% респондентов и 63% соответственно. На третьем месте — Казань (53%). Далее последовали Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%).

Худшими для такой цели россияне сочли Астрахань (17%), Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%).

Опрос проходил с 10 августа по 20 сентября 2021 года. В нем приняли участие по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 респондентов из 37 других городов России.