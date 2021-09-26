Страна ЕС вмешалась в «газовое противостояние» с Россией

Европейская пресса бурно комментирует «секретный план» касательно газового снабжения ЕС, предложенный представителями испанского правительства. В чем заключается этот план, при чем тут Россия – и почему именно испанские чиновники внезапно оказались на острие газовых взаимоотношений России и Евросоюза?

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Несколько дней назад два испанских вице-премьера составили письмо-поздравление участникам церемонии Energy Awards – международной ежегодной встречи представителей энергетических компаний в Лондоне, на которой рассказывается о наиболее интересных инновациях в секторе и вручаются награды предприятиям-новаторам. Министр экономики Надя Кальвиньо и министр экологического перехода и демографических проблем Тереза Риберо (совмещающие министерские посты с вице-премьерскими) в своем обращении заявили о необходимости всех стран, входящих в ЕС, «действовать единым фронтом на рынке газа».

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К призыву были добавлены несколько строк возмущения в духе «производители газа пытаются использовать сложившуюся тяжелую ситуацию в Европе в своих корыстных интересах, неправомерно желая извлечь максимум прибыли и используя повышение цен в качестве политического инструмента». Без подобного громкого заявления письмо вообще вряд ли было бы замечено.

Предложили две дамы из Мадрида и план преодоления проблемы: Европейская комиссия должна «создать единый механизм» для приобретения природного газа, то есть их идея в том, чтобы повторить успешную кампанию централизованной закупки вакцин, но с газом.

Изложено все было, как видим, сухо, по-деловому и даже скучновато. И пусть с намеком на державу, которая является основным поставщиком голубого топлива в ЕС, а потому и «использует его в качестве инструмента политического давления» и «провоцирует рост цен», но без прямых выпадов в сторону России. Однако европейская пресса откликнулась весьма бурно. Британская The Times даже использует термины «газовая война между ЕС и Россией», «Евросоюз в заложниках у Москвы» и «секретный план».

Купить нельзя заменить

В идее собрать в общий котел большую сумму, чтобы купить газ со скидкой, ничего кардинально нового нет. Еще больше можно сэкономить на цене, если заключить долгосрочный контракт, согласно которому биржевые колебания стоимости продукта не будут (или почти не будут) оказывать влияние на расчеты между сторонами-участницами соглашения о поставках.

У Испании, Мадрид это подчеркивает, есть такой опыт – не так давно она заключила очередной договор с Алжиром, который является основным «снабженцем» пиренейского королевства голубым топливом. Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров природного газа, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%. Новый договор между двумя странами будет действовать до 2030 года.