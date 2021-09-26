The Times: Европа собралась объявить России газовую войну

Европа намерена объявить России «газовую войну», чтобы обезопасить своих свое население от ценовых колебаний на мировых рынках, которые угрожают энергетической независимости ЕС, пишет британская газета The Times.

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Испания представила «секретный план» на совещании министров транспорта и энергетики стран ЕС, пишет обозреватель Бруно Уотерфилд.

По его информации, план состоит в том, чтобы установить потолок цен на газ в большинстве стран континента в ответ на ограничение экспортных поставок из России, которые служит первопричиной осеннего взлета стоимости энергоресурсов.

Также Мадрид призвал европейских задуматься о создании новых стратегических запасов углеводородов, которые можно будет распечатать при дефиците поставок со стороны внешних производителей.

Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, поэтому членам ЕС нужно объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в документе.