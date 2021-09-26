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В Госдуме рассказали о нищих россиянах: «70% к таким относятся»

Майк Габриелян
1 час назад

Депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что 70% россиян не хватает денег. Об этом сообщает URA.RU.

Парламентарий рассказал, что провел 200 встреч с гражданами. Общаясь с народом, он составил собственную социологическую картину.

«У нас 70% населения к таким относятся. Большая часть России живет на 20 тысяч рублей и без премий», — сказал Коломейцев.

Он отметил, что зарплата бюджетников остается низкой даже после индексации. Это касается всех, включая сотрудников администраций нижнего звена.

«У вас есть знакомые в нижнем уровне администрации? Глава, замы, начальники отделов, они нормально получают. А все остальные — 16-17 тысяч рублей», — сказал депутат.

Ранее аналитики банка «Открытие» выяснили, что 49% россиян не хватает заработанных денег. Чаще всего на это жалуются жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других — москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%).

Экономика,Николай Коломейцев,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Госдума,РИА Ura.ru,
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