В Госдуме рассказали о нищих россиянах: «70% к таким относятся»

Депутат Госдумы Николай Коломейцев заявил, что 70% россиян не хватает денег. Об этом сообщает URA.RU.

Парламентарий рассказал, что провел 200 встреч с гражданами. Общаясь с народом, он составил собственную социологическую картину.

«У нас 70% населения к таким относятся. Большая часть России живет на 20 тысяч рублей и без премий», — сказал Коломейцев.

Он отметил, что зарплата бюджетников остается низкой даже после индексации. Это касается всех, включая сотрудников администраций нижнего звена.

«У вас есть знакомые в нижнем уровне администрации? Глава, замы, начальники отделов, они нормально получают. А все остальные — 16-17 тысяч рублей», — сказал депутат.