Для "Северного потока-2" нашли возможность обойти ограничения Евросоюза

Правила Евросоюза ограничивают для "Газпрома" возможности использовать "Северный поток-2" на полную мощность - 55 млрд кубометров газа в год. Компания сможет прокачивать по маршруту не более 27,5 млрд кубометров. Но любое правило можно или обойти, или начать соответствовать ему. Есть такая возможность и у экспорта российского газа.

Фото: ТАСС ТАСС

Газовая директива ЕС ограничивает до 50% возможность использования трубопровода для его владельца. В случае с "Северным потоком-2" - это "Газпром", и он же является единственным экспортером нашего газа по российским законам. Но у нашей страны есть несколько вариантов, как можно обойти это требование ЕС.

Видео дня

Применение этого правила к российскому газопроводу оспаривается оператором его строительства - компанией Nord Stream AG в европейских инстанциях. Правда, пока безуспешно. Позиция компании логична. Задержка в строительстве произошла не по вине участников проекта, а из-за политических решений США, страны, не имеющей никакого отношения к газопроводу. Поправки в газовую директиву вступили в силу 23 мая 2019 года, когда газопровод был завершен с точки зрения финансового обеспечения.

Применение обновленной газовой директивы ЕС к "Северному потоку-2" в этом случае противоречит принципу о защите инвестиций. В проект было уже вложено несколько миллиардов евро, когда Еврокомиссия объявила о своем плане изменить правила. Но эксперты признают, шансы компании добиться справедливости в суде невелики.

Другой вариант более изящный. У России есть возможность даже не обойти газовую директиву ЕС, а ей соответствовать, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Заключается она в допуске в экспортную трубу газа сторонних производителей. "Роснефть" уже сейчас готова поставлять в трубу "Северного потока-2" 10 млрд кубометров газа в год. В плюс такого варианта можно записать, что у "Роснефти" уже есть соглашение на поставки газа с британской BP. Рабочий контракт не получается подписать из-за отсутствия у компании доступа к экспорту газа.

По мнению Андрианова, объем 10 млрд кубометров, конечно, не решает проблему 50-процентного заполнения "Северного потока-2" альтернативным (то есть не принадлежащим "Газпрому") газом, но ресурсные возможности "Роснефти" не ограничиваются этим количеством.

Эксперты считают, что газовые котировки продолжат держаться на высоком уровне - выше 450 долларов за тысячу кубометров.