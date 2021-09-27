Экономике РФ предрекли «торможение» из-за политики ЦБ

Экономика России рискует пережить «торможение» из-за неудачных попыток борьбы с глобальной инфляцией, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на директора Института народнохозяйственного прогнозирования Александра Широва.

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По его словам, действия Банка России привели к сокращению потенциального прироста ВВП в диапазоне 0,5-1%. Он считает неправильным увеличение регулятором ключевой ставки в то время, как большинство Центробанков в мире ее не повышали.

Эксперт заявил, что действия ЦБ РФ привели к суммарному сокращению кредитования на 700 млрд рублей. Ценовая ситуация в мире в перспективе стабилизируется, отмечает Широв. Однако ужесточение денежно-кредитной политики в России создает угрозу «резкой посадки» экономики в предстоящем году.

Как заявил главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, низкие темпы роста экономики приводят не только к стагнации доходов россиян, но и к сокращению значимости России в мире.