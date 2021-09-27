Экономике РФ предрекли «торможение» из-за политики ЦБ

Экономика России рискует пережить «торможение» из-за неудачных попыток борьбы с глобальной инфляцией, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на директора Института народнохозяйственного прогнозирования Александра Широва.
По его словам, действия Банка России привели к сокращению потенциального прироста ВВП в диапазоне 0,5-1%. Он считает неправильным увеличение регулятором ключевой ставки в то время, как большинство Центробанков в мире ее не повышали.
Эксперт заявил, что действия ЦБ РФ привели к суммарному сокращению кредитования на 700 млрд рублей. Ценовая ситуация в мире в перспективе стабилизируется, отмечает Широв. Однако ужесточение денежно-кредитной политики в России создает угрозу «резкой посадки» экономики в предстоящем году.
Как заявил главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, низкие темпы роста экономики приводят не только к стагнации доходов россиян, но и к сокращению значимости России в мире.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что в конце 2021 - начале 2022 года рубль несколько укрепится, а с 2023 года ожидается постепенное ослабление. При этом министерство пересмотрело прогноз среднегодового курса национальной валюты на 2021 год с 72,8 руб. до 73,6 руб. за доллар, а на 2022 год - с 70,2 руб. до 72,1 руб.