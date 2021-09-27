США в шаге от дефолта. Чем это грозит России?

Госдолг США достиг почти $29 трлн. До октября в стране должны решить проблему с потолком госдолга, в противном случае наступит дефолт, пишет «Российская газета». Правительство вынуждено просить взаймы у ФРС, последняя может это сделать только под залог федеральных облигаций. Однако разрешение на их выпуск необходимо получить у Конгресса.

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Последствия дефолта превзойдут пандемию, заявил изданию начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. По его словам, из-за масштаба проблемы дефолта денежные власти постараются не допустить такой ситуации.

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«И если дефолт объявляют США, то почему бы не последовать примеру другим странам, у которых долговая нагрузка выше - Италии, Франции, Канады? Каскадный дефолт вызовет последствия хуже торговой войны. И сильно подорвет позиции доллара. Юань, к доллару привязанный, тоже пострадает», – заявил эксперт.

Как указал Ващенко, больше всего пострадают американские банки и их клиенты. Отвечая на вопрос о том, может ли Россия защитить себя от американского дефолта, эксперт заявил, что «главное уже сделано».

«Госбумаги США исключены из международных резервов. Ведь первое, что могли бы в этом случае сделать в США - это прикрыть финансовые проблемы геополитическими обстоятельствами», – подчеркнул он.

Однако, как отметил Ващенко, гарантии полной защиты ни у кого нет. Доллар является основной мировой валютой, и исключать его из резервов нецелесообразно.

Последствия объявления дефолта могут быть катастрофическими, поэтому власти США постараются сделать все, чтобы не допустить этого, убежден Ващенко. Действие лимита приостановят, считает он.

Эксперт также указал на макроэкономическую стабильность рубля. По его словам, долговая нагрузка России составляет менее 18 процентов от ВВП, что делает ее одной из самых низких в мире. Ващенко отметил и отсутствие проблем с финансированием бюджета. Государству и экспортерам, по его словам, удалось адаптироваться к уровню цен на нефть. Также финансист указал на рекордный чистый экспорт. Он, по его прогнозам, до конца года может составить более 15 миллиардов долларов в месяц.