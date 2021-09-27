Как итоги выборов в бундестаг повлияют на «Северный поток – 2»

Дальнейшая судьба газопровода «Северный поток – 2» будет зависеть от того, как победившие на выборах в бундестаг партии договорятся между собой, считает политолог Дмитрий Солонников, пишут «Известия».

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Как пояснил Солонников, выигравшая выборы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который оказался на втором месте, не будут договариваться друг с другом о коалиции.

При этом они по отдельности проведут переговоры с «Зелеными» и со Свободной демократической партией (СвДП), занявшими третье и четвертое место по итогам выборов. По словам политолога, младшие партнеры пойдут в блок с той политической силой, которая предложит лучшие условия.

Солонников напомнил, что «Зеленые» имеют альтернативную повестку, которая касается экологии, отношений с Россией и других вопросов. Соответственно, изменения в Германии могут быть серьезными. Политолог считает, что борьба за формирование блока может оказать влияние и на «Северный поток – 2» вплоть до его остановки.

«Ну смотрите, «Зеленые» в данной ситуации могут требовать чего угодно, там место вице-канцлера, место министра иностранных дел, там еще какие-то комитеты или какие-то министерские портфели. Так что сейчас все зависит от того, насколько будут им уступать», — пояснил Солонников.

Выборы в бундестаг состоялись 26 сентября. СДПГ набрала на выборах 25,7% голосов, блок ХДС/ХСС — 24,1%. Третье место заняла партия «Зеленые» - 14,8%, четвертое СвДП с 11,5%, на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) - 10,3%.