В США назвали дату дефолта

Министр финансов США Джаннет Йеллен в очередном письме в Конгресс предупредила о необходимости к 18 октября увеличить или заморозить потолок государственного долга, в противном случае США может исчерпать денежные резервы и утратить способность выполнять свои обязательства, пишет «Прайм» со ссылкой на письмо Йеллен.
"В настоящее время мы прогнозируем, что министерство финансов, скорее всего, исчерпает потенциал своих чрезвычайных мер, если конгресс не примет мер к повышению или приостановке действия лимита долга к 18 октября", — приводит агентство цитату из письма.
Ранее Йеллен предупреждала, что после того, как все возможные меры и резервы закончатся, США "впервые в нашей истории не смогут выполнить свои обязательства".
Она призывала увеличить лимит государственного долга и подчеркивала, что задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнить все свои обязательства, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам.
Ранее ТАСС сообщал, что Конгресс США до 31 июля заморозил лимит госдолга. Законодатели не успели поднять лимит до этого момента, и с 1 августа уровень задолженности достиг установленного законом максимума. Йеллен неоднократно информировала Конгресс о возможности дефолта. По ее словам, если лимит госдолга не увеличить до 1 октября – до начала нового финансового года в США - возможности федерального правительства платить по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.
В свою очередь республиканцы согласились поддержать увеличение лимита госдолга в том случае, если президент США Джо Байден и демократы будут согласны сократить расходы или иными способами сократить размер госдолга.