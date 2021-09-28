В США назвали дату дефолта

Министр финансов США Джаннет Йеллен в очередном письме в Конгресс предупредила о необходимости к 18 октября увеличить или заморозить потолок государственного долга, в противном случае США может исчерпать денежные резервы и утратить способность выполнять свои обязательства, пишет «Прайм» со ссылкой на письмо Йеллен.

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"В настоящее время мы прогнозируем, что министерство финансов, скорее всего, исчерпает потенциал своих чрезвычайных мер, если конгресс не примет мер к повышению или приостановке действия лимита долга к 18 октября", — приводит агентство цитату из письма.

Ранее Йеллен предупреждала, что после того, как все возможные меры и резервы закончатся, США "впервые в нашей истории не смогут выполнить свои обязательства".

Она призывала увеличить лимит государственного долга и подчеркивала, что задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнить все свои обязательства, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам.

Ранее ТАСС сообщал, что Конгресс США до 31 июля заморозил лимит госдолга. Законодатели не успели поднять лимит до этого момента, и с 1 августа уровень задолженности достиг установленного законом максимума. Йеллен неоднократно информировала Конгресс о возможности дефолта. По ее словам, если лимит госдолга не увеличить до 1 октября – до начала нового финансового года в США - возможности федерального правительства платить по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.