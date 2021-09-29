Эксперт предсказал новый кризис в мировой экономике

«Черные лебеди» не грозят мировой экономике в ближайшей перспективе, однако «белые лебеди» могут привести к очередному кризису через 3-5 лет. Об этом заявил профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини в ходе выступления на встрече ВТБ Private Banking, передает ТАСС.

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«В краткосрочной перспективе я не вижу никаких "черных лебедей". Но в последние несколько месяцев я писал о финансовых рисках, которые могут сыграть свою роль в последующие 3-5 лет и, возможно, вызвать очередной кризис», - заявил экономист.

Термин «черные лебеди», автором которого является эссеист и доктор философии Нассим Николас Талеб, означает «события, возникающие непредсказуемо, как торнадо, из статического распределения с тяжелым хвостом». В противовес ему Нуриэль Рубини ввел термин «белые лебеди» как закономерный результат «накопления экономических и финансовых уязвимостей и политических ошибок».

По мнению Рубини, поводами для беспокойства являются уровень инфляции, чрезмерные долги частных лиц, корпораций и государств, а также необходимость глобального сотрудничества по ряду вопросов, таких как изменение климата, пандемия COVID-19 и др. Однако геополитические амбиции мешают ведущим мировым державам работать над решением этих проблем сообща.

Отвечая на вопрос о вероятности повторения глобального кризиса 2008 года на фоне проблем у китайского застройщика Evergrande Group, Рубини выразил уверенность, что власти КНР сделают все необходимое для сохранения финансово-экономической стабильности.

«У Китая достаточно инструментов для того, чтобы не допустить разрастания кризиса. У КНР достаточно ресурсов, чтобы провернуть операцию по управляемому банкротству Evergrande», - заявил Рубини.