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На Украине заявили о риске не пережить зиму без российского газа

Елена Прошина
1 час назад

На Украине рассказали о ситуации с дефицитом газа в стране, сообщают «Известия».

На Украине усомнились в шансах страны пережить зиму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, без прямого контракта с российскими властями по газовому вопросу Киеву будет «очень сложно пережить предстоящую зиму».

По словам политика, Украина может взять газ только у компании «Газпром». Он высказался за прямые переговоры с Россией.

«А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят», — сообщил Мураев.

Бывший депутат напомнил, что страна вынуждена перекупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Если Белоруссия платит за газ $135, то Киев закупает его почти за тысячу долларов. По словам экс-парламентария, ситуация в будущем приведет к дефициту рабочих мест на Украине и остановке предприятий.

Мураев также сообщил, что «тупость» является главной угрозой национальной безопасности страны.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что «Турецкий поток» представляет более серьезную угрозу для экономики Украины, чем «Северный поток-2». Его заявление прозвучало на фоне заключения контракта между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа до конца 2036 года.

Экономика,Геннадий Москаль,Газпром,газета "Известия",
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