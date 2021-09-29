На Украине усомнились в шансах страны пережить зиму

На Украине рассказали о ситуации с дефицитом газа в стране, сообщают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева, без прямого контракта с российскими властями по газовому вопросу Киеву будет «очень сложно пережить предстоящую зиму».

По словам политика, Украина может взять газ только у компании «Газпром». Он высказался за прямые переговоры с Россией.

«А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят», — сообщил Мураев.

Бывший депутат напомнил, что страна вынуждена перекупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Если Белоруссия платит за газ $135, то Киев закупает его почти за тысячу долларов. По словам экс-парламентария, ситуация в будущем приведет к дефициту рабочих мест на Украине и остановке предприятий.

Мураев также сообщил, что «тупость» является главной угрозой национальной безопасности страны.