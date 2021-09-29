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Россию назвали крупнейшим "скрытым" заемщиком Китая

Газета.Ru
1 час назад

Россия стала крупнейшим получателем «скрытых» кредитов от Китая за 2000-2017 годы, говорится в докладе американской исследовательской лаборатории AidData. Объем этих средств оценивается в $125 млрд. Основными получателями стали нефтегазовые компании.

Россию назвали крупнейшим "скрытым" заемщиком Китая
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В топ-5 стран также вошли Венесуэла ($85,54 млрд), Ангола ($40,65 млрд), Бразилия ($39,08 млрд) и Казахстан ($39,01 млрд). Общий размер «скрытых» долгов разных стран перед Китаем составил $385 млрд.

Эти средства называют «скрытыми» потому, что большая часть из них не учитывается международными рейтинговыми агентствами. По словам главы AidData Брэда Паркса, «сами правительства сегодня не знают, сколько именно они должны Китаю». У 40 развивающихся стран мира размер долга уже превышает 10% от ВВП.

Кредиты, относящиеся к России, имеют категории прочих программ финансирования (OOF). Это займы, которые направлены на демонстрацию усиления сотрудничества страны с Китаем, которые выгодны ему с военной или коммерческой точки зрения. Также в докладе присутствует категория официальная помощь в развитии (ODA).

В конце августа Счетная палата сообщила, что госдолг России по итогам первой половины года составил 20,4 трлн рублей. Это 17,7% от прогнозируемого уровня ВВП. За первое полугодие задолженность выросла на $1,83 млрд, до $58,54 млрд.

Экономика,Счетная палата,
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