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В Венгрии прокомментировали договор с «Газпромом»

Вероника Полынина
1 час назад

Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого ей закупать газ. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, комментируя реакцию Киева на заключение контрактов на поставку газа с российским концерном «Газпром».

В Венгрии прокомментировали договор с «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Венгрия – суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», - цитирует Виктора Орбана РИА «Новости».

27 сентября «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов – до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из них – 15 лет. С 1 октября российский газ будет поступать в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.

В МИД Украины, комментируя заключение контрактов, заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, которое «наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии».

Экономика,Виктор Орбан,Газпром,МИД,РИА Новости,
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