В Венгрии прокомментировали договор с «Газпромом»

«Венгрия – суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», - цитирует Виктора Орбана РИА «Новости».