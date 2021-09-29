В Венгрии прокомментировали договор с «Газпромом»

Венгрия – суверенная страна и сама решает, у кого ей закупать газ. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, комментируя реакцию Киева на заключение контрактов на поставку газа с российским концерном «Газпром».
«Венгрия – суверенная страна, мы сами решаем, у кого покупать газ, и мы сами решаем, каким путем его доставлять. Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», - цитирует Виктора Орбана РИА «Новости».
27 сентября «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов – до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из них – 15 лет. С 1 октября российский газ будет поступать в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.
В МИД Украины, комментируя заключение контрактов, заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, которое «наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии».