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Цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Вероника Полынина
1 час назад

Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 1061 долларов за тысячу кубометров, сообщает РБК.

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии торгов лондонской биржи ICE стоимость газа составляла 959 долларов за тысячу кубометров. За день газ дорожал на 12% и на пике достигал цены в 1061,22 доллара.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в 1051,1 доллара. Предыдущий рекорд был установлен накануне.

Цены на газ в Европе растут не первый месяц из-за небольших запасов газа в европейских хранилищах. 9 сентября голубое топливо стоило 700 долларов за тысячу кубометров, 14 сентября – более 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигло отметки в 900 долларов.

Во вторник, 28 сентября, цена на газ превысила рекордные 1000 долларов за тысячу кубометров.

20 сентября «Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа». Это также привело к росту цен на газ, стоимость которого несколько дней падала, однако затем вновь пошла вверх.

Экономика,Газпром,
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