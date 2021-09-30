Конгресс США продлил лимит госдолга

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о приостановке действия лимита государственного долга до декабря следующего года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
В пользу этого решения высказались 219 законодателей, 212 проголосовали против. Теперь этот проект окажется на рассмотрении Сената Конгресса.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов предупредило, что денежные резервы страны могут исчерпаться уже в октябре. Это непременно произойдет, если Конгресс не заморозит или не увеличит потолок государственного долга.
Еще в июле Джаннет Йеллен, американский министр финансов, отправила в Конгресс письмо. В нем говорилось о крайней необходимости поднять потолок госдолга до 31 июля. Если этого не произойдет, страну ожидает дефолт.
Она также сообщала, что без принятия необходимых мер к началу нового финансового года (1 октября), США может оказаться не в состоянии выплачивать свои обязательства.
1 августа в США вновь вступили в силу ограничения на размер государственного долга. Они не действовали в течении двух лет. На тот момент задолженность страны уже превышала ее ВВП, а в июне текущего года она достигла $28,5 трлн.