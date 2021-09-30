На Украине раскритиковали реакцию Венгрии на скандал с газом

Тарас Чорновол, бывший депутат Верховной рады Украины, высказался о реакции Венгрии на скандал с договором о поставке газа. Он заявил, что Венгрия поступила "нагло", заявив, что Украина вмешивается в ее внутренние дела. Его слова передает издание «Главред».

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Ранее Киев раскритиковал Будапешт из-за нового контракта с «Газпромом». МИД Украины выразил разочарование этим решением и заявил, что оно нанесет ущерб отношениям Украины и Венгрии. В Киеве подчеркнули, что в связи с этим есть возможность прекращения транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Петер Сийярто, глава внешнеполитического ведомства Венгрии, ответил, что в решения страны в сфере энергетики никто не имеет права вмешиваться.

Чорновол же подчеркнул, что эти внутренние дела — определенные коммерческие обязательства Венгрии, которые напрямую касаются Украины.

Экс-парламентарий предположил, что цель соглашения Венгрии с «Газпромом» — нанести прямой ущерб Украине.

Также Чорновол назвал произошедшее невероятным провалом украинской дипломатии. По его словам, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел страны, должен уйти в отставку.