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Британцы предрекли борьбу в Европе за российский газ

Елена Прошина
1 час назад

Читатели британской газеты Daily Express считают, что Великобритании и остальным европейским странам грозят проблемы из-за дефицита газа. Такое мнение они выразили под статьей, которая сообщает о недовольстве Украины новым соглашением между Россией и Венгрией о поставках газа. Об этом пишут «Известия».

Британцы: Европа будет драться за российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментатор JohnJ отметил, что теперь Россия держит Европейский союз в своих руках. Если кто-то из западных стран выйдет за рамки, то РФ просто уменьшит поставки газа и будет смотреть, как они борются друг с другом.

Пользователь с ником Grumpy 79 отметил, что русским ловко удается вмешиваться в дела Евросоюза. Комментатор Grazi подчеркнул, что Россия никогда не поставляла в Англию больше 1% потребляемого газа. По его словам, помимо РФ есть и другие страны, у которых Англия могла бы покупать газ.

Ряд других пользователей поддержали решение Венгрии заключить выгодное для их страны соглашение. Комментатор с ником Hey Ho указал, что как венгр он поддерживает свое правительство. Украина не вправе решать, у кого, когда и как необходимо покупать газ. Пользователь заключил, что Украина — плохой сосед с глупыми политиками.

Ранее Жолт Немет, председатель комитета Национального собрания (однопалатный парламент) Венгрии, заявил, что претензии Киева по поводу долгосрочного контракта с «Газпромом» они расценивают как нарушение суверенитета.

Экономика,Жолт Немет,Газпром,ЕС,газета "Известия",
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