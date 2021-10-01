Москвичам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19

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С 1 октября всем москвичам с признаками простуды без исключения будут делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Накануне приказ об этом подписал руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. Чем этот тест отличается от ПЦР-анализа и как поможет в лечении пациентов, «Парламентской газете» рассказал главный врач Диагностического центра 5 Павел Гуляев.

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- Павел Владимирович, объясните, пожалуйста, для чего нужен экспресс-тест на коронавирус?

- Экспресс-тест нужен для того, чтобы сократить время между постановкой диагноза пациенту и назначением ему терапии. Все случаи ОРВИ ещё с начала пандемии мы рассматриваем как подозрение на COVID-19 и у всех берём мазки, но мы каждый раз ждали результат ПЦР-теста, чтобы понять, перед нами ковидный пациент или нет.

Сейчас у нас есть возможность определить это экспресс-методикой, мы можем поставить предварительный диагноз сразу, а значит, и сразу назначить терапию, определить схему лечения и выдать лекарственные препараты. Поэтому пациент сможет начать лечиться прямо в день обращения за помощью, не тратя времени на получение информации, чем вызвано его недомогание.

- С июля в Москве экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 вместе с ПЦР-тестом проводили в тестовом режиме. Итоги эксперимента показали, что в 85 процентах случаев результат обоих методов совпадал. Почему результат ПЦР и экспресс-теста не всегда оказывается одинаковым?

- Это особенность методики. Важно понимать, что любой метод исследования не является стопроцентным и гарантированным. И чем быстрее методика позволяет поставить диагноз, тем она менее чувствительна. Но 85 процентов — это очень высокий показатель, и преимущество экспресс-теста, безусловно, заключается в скорости постановки диагноза.

Если рассматривать два варианта — ждать ПЦР сутки или поставить предварительный диагноз в течение 10 минут с помощью экспресс-диагностики, то, конечно, мы выбираем десять минут. Результаты всё равно будут переподтверждаться ПЦР-тестом, но это время не будет потрачено впустую, потому что мы уже имеем ответ, назначили терапию, уже выдали лекарственные препараты.

- И всё-таки, если ПЦР-тест более чувствительный и точный, чем экспресс-тест, то не надёжнее было бы тестировать пациентов только ПЦР-методикой?

- Мы и сейчас делаем ПЦР-тест и будем продолжать его делать вместе с экспресс-тестом. Но само время выполнения ПЦР занимает сутки, и через сутки нужно будет с пациентом снова встречаться и принимать решение по его лечению. Сейчас мы выходим на ситуацию, когда мы не теряем этих суток для выполнения анализа, мы сразу можем на основании предварительной диагностики с 85-процентной вероятностью констатировать заболевание, назначать терапию в зависимости от того заболевания, которое мы видим.

- Смогут ли люди уже в конце лечения бесплатно пройти тест на коронавирус? Например, если кто-то заболел, но неделю лечился дома сам, не обращаясь к врачу. Или бесплатный тест делают только в начале заболевания при обращении в поликлинику?