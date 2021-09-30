The Telegraph: «Северный поток-2» оказался под угрозой из-за Германии

Неожиданные результаты выборов в Германии могут стать причиной задержки запуска «Северного потока — 2». Об этом пишет британское издание The Telegraph.

На прошедших в Германии парламентских выборах победу одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) вместе с действующим главой, министерства финансов Олафом Шольцем. СДПГ получила 25,7 процента голосов избирателей. Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), которым руководила уходящий канцлер Ангела Меркель, занял второе место с 24,1 процента голосов.

СДПГ и ХДС/ХСС предстоит договариваться с «Зелеными» и либералами из Свободной демократической партии, занявшими третье и четвертое места соответственно.

Издание The Telegraph напомнило, что и «Зеленые», и СвДП выступают против российского трубопровода «Северный поток-2» по геополитическим и экологическим соображениям.

Так, лидер СвДП Кристиан Линднер заявлял, что он поддержит этот проект, «когда российский народ изберет демократическое правительство в ходе свободного самоопределения». В свою очередь лидер «Зеленых» Анналена Бербок называла «Северный поток-2» ошибочным проектом «по причинам климатической политики, но прежде всего по геостратегическим причинам».

«Зеленые» и Свободная демократическая партия станут решающей силой на переговорах о создании коалиции после того, как левоцентристские социал-демократы одержали победу над Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель», — отмечает издание.