Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиян предложили оставить без вина и косметики из Евросоюза

Мария Иванова
30 минут назад

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на некоторые европейские товары в ответ на ограничения ЕС по поставкам металлургической продукции. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника, узнавших об этом от федеральных чиновников. Размер пошлин пока не определен, но, по словам собеседников газеты, ставки могут поднять «вплоть до запретительных», что приведет к прекращению ввоза этих товаров в Россию.

Россиян предложили оставить без вина и косметики из Евросоюза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С июля 2018 года поставки стальной продукции в ЕС сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25 процентов. Летом 2021-го действие этой пошлины продлили до 30 июня 2024 года.

Видео дня

Такие меры в ЕС приняли в ответ на введение защитных пошлин на сталь и алюминий в США. В Еврокомиссии рассказали, что решение американцев значительно снизило импорт в США и перераспределило продукцию на рынок ЕС. Это привело к избытку предложения, который угрожал европейским производителям.

Решение ЕС сказалось на поставках российской металлургической продукции. Источники «Ведомостей» заявили, что теперь власти обсуждают повышенные пошлины на некоторые европейские вина, пиво, духи и декоративную косметику.

Неназванный федеральный чиновник заявили газете, что профильные российские ведомства действительно работают над ответным мерами на пошлины ЕС. Он не привел деталей, но отметил, что власти рассматривают только разрешенные Всемирной торговой организацией (ВТО) меры.

Другой источник издания заявил, что размер пошлины могут повысить и для сельскохозяйственного оборудования, холодильников и обуви из ЕС.

Россияне смогут получить пенсионные накопления одной суммой

Директор по правовым вопросам пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев предположил, что в случае серьезного повышения пошлин на вино и косметику продукция станет недоступна широкому потребителю. По его словам, это может привести к прекращению ее поставок в Россию, негативно отразиться на бизнесе импортеров, логистических компаний и розницы.

Глава Центра изучения федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал, что около половины употребляемых в РФ вин - импортные. Глава Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский отметил, что в Россию импортируется более 70 процентов духов и косметики, а половина импорта приходится на Европу.

Экономика,Ораз Дурдыев,Вадим Дробиз,Минэкономразвития,Еврокомиссия,ЕС,ВТО,Ведомости,
39
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители