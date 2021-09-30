Россиян предложили оставить без вина и косметики из Евросоюза

Минэкономразвития предложило повысить пошлины на некоторые европейские товары в ответ на ограничения ЕС по поставкам металлургической продукции. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника, узнавших об этом от федеральных чиновников. Размер пошлин пока не определен, но, по словам собеседников газеты, ставки могут поднять «вплоть до запретительных», что приведет к прекращению ввоза этих товаров в Россию.

С июля 2018 года поставки стальной продукции в ЕС сверх установленной квоты облагаются пошлиной в 25 процентов. Летом 2021-го действие этой пошлины продлили до 30 июня 2024 года.

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Такие меры в ЕС приняли в ответ на введение защитных пошлин на сталь и алюминий в США. В Еврокомиссии рассказали, что решение американцев значительно снизило импорт в США и перераспределило продукцию на рынок ЕС. Это привело к избытку предложения, который угрожал европейским производителям.

Решение ЕС сказалось на поставках российской металлургической продукции. Источники «Ведомостей» заявили, что теперь власти обсуждают повышенные пошлины на некоторые европейские вина, пиво, духи и декоративную косметику.

Неназванный федеральный чиновник заявили газете, что профильные российские ведомства действительно работают над ответным мерами на пошлины ЕС. Он не привел деталей, но отметил, что власти рассматривают только разрешенные Всемирной торговой организацией (ВТО) меры.

Другой источник издания заявил, что размер пошлины могут повысить и для сельскохозяйственного оборудования, холодильников и обуви из ЕС.

Директор по правовым вопросам пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев предположил, что в случае серьезного повышения пошлин на вино и косметику продукция станет недоступна широкому потребителю. По его словам, это может привести к прекращению ее поставок в Россию, негативно отразиться на бизнесе импортеров, логистических компаний и розницы.