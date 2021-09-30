Европа попросила у России больше угля

Испытывающая нехватку природного газа Европа просит у России больше угля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Цены на газ в Европе в последнее время существенно выросли. В настоящее время стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF стала рекордной и достигла после открытия торгов 1073 долларов за тысячу кубометров.

«Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», – приводит агентство слова представителей двух российских угольных компаний.

Как отмечают источники Bloomberg, много лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» производство электроэнергии. Однако сегодня можно говорить о возникшем кризисе энергоснабжения.

Пресс-секретарь Минэнерго РФ заверил, что экспорта угля, в частности, для производства электроэнергии в Европу, в этом году останется на том же уровне и составит около 48 миллионов тонн. В первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона тонн.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сообщила агентству главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.

Она считает, что Европе потребуются поставки и из других стран, в частности, из США. Проблема в том, что последние оказались в аналогичной ситуации.