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Европа попросила у России больше угля

Лера Букина
1 час назад

Испытывающая нехватку природного газа Европа просит у России больше угля. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Европа попросила у России больше угля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цены на газ в Европе в последнее время существенно выросли. В настоящее время стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF стала рекордной и достигла после открытия торгов 1073 долларов за тысячу кубометров.

«Производители электроэнергии на континенте вынуждены просить у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность», – приводит агентство слова представителей двух российских угольных компаний.

Как отмечают источники Bloomberg, много лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» производство электроэнергии. Однако сегодня можно говорить о возникшем кризисе энергоснабжения.

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Пресс-секретарь Минэнерго РФ заверил, что экспорта угля, в частности, для производства электроэнергии в Европу, в этом году останется на том же уровне и составит около 48 миллионов тонн. В первом полугодии он вырос на 2,4%, до 22,5 миллиона тонн.

«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сообщила агентству главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.

Она считает, что Европе потребуются поставки и из других стран, в частности, из США. Проблема в том, что последние оказались в аналогичной ситуации.

Ранее в сентябре в Минэнерго сообщили, что в первой половине 2021 года общий экспорт угля достиг 107,3 млн тонн, что на 9,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Экономика,Минэнерго,Daily Telegraph,Bloomberg,
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