Сбер тестирует онлайн-заявку на добровольную реализацию имущества по залоговым кредитам

На форуме «Лидеры цифрового развития» Сбер сообщил о тестировании нового сервиса, который позволит подавать заявку на добровольную реализацию имущества по просроченным залоговым кредитам. Пилот проекта уже запущен в СберБанк Онлайн.

Заёмщики, имеющие залоговые кредиты с просроченной задолженностью от 10 дней, получат возможность дистанционно подать заявку на реализацию имущества. Этот инструмент урегулирования задолженности предполагает продажу недвижимости, которая является залогом по кредиту, для закрытия долга полностью или частично за счет средств от продажи. При этом банк может помочь клиенту с поиском покупателей и проведением сделки купли-продажи.

После того как клиент оформит заявку на реализацию имущества в Сбербанк Онлайн, с ним свяжется сотрудник контактного центра для начала работы по конкретному кредиту и объекту.

Реализация данного цифрового продукта — кропотливый труд. Сама по себе добровольная реализация имущества по залоговым кредитам — сложная процедура, новым сервисом мы хотим упростить точку входя для клиента. Сервис сейчас находится на этапе тестирования, мы смотрим на отклики и реакцию клиентов, чтобы понять, как сделать его максимально удобным и простым. Важно и то, что добровольная реализация имущества предполагает активное участие клиента в процессе поиска покупателя, поэтому высок шанс проведения сделки по максимально выгодной стоимости

Директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка