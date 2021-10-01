Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц

С 1 октября контракт с Молдовагазом на поставку газа потребителям в Молдавии продлевается на месяц, сообщил Газпром.

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Компании «подписали документ о продлении действующего контракта». Также о продлении контракта сообщили министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну и Молдовагаз. В Молдовагазе пояснили, что «переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся», передает ТАСС.