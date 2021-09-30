Молдавия решила не продлевать контракт с «Газпромом»

Парламент Молдавии не поддержал идею продления контракта с «Газпромом», сообщает РИА «Новости» с заседания парламента.

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Спикер парламента Игорь Гросу предложил вопрос на голосование, однако эту идею поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.

Ранее сообщалось, что Молдавия продлила контракт на поставку газа в страну из России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».

В компании отметили, что действующие контракты на транзит и поставку природного газа в республику «Газпромом» продлены на год.

Там добавили, что соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.