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Парламент Молдавии отказался обсуждать продление контракта с «Газпромом»

Газета.Ru
1 час назад

Парламент Молдавии не поддержал идею продления контракта с «Газпромом», сообщает РИА «Новости» с заседания парламента.

Молдавия решила не продлевать контракт с «Газпромом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спикер парламента Игорь Гросу предложил вопрос на голосование, однако эту идею поддержали лишь 28 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.

Ранее сообщалось, что Молдавия продлила контракт на поставку газа в страну из России до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Молдовагаз».

В компании отметили, что действующие контракты на транзит и поставку природного газа в республику «Газпромом» продлены на год.

Компания в США заплатит более $1,4 млн за сотрудничество с «Газпромом»

Там добавили, что соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.

Также сообщалось, что Молдавия отказывается признавать долги за газ. С таким мнением выступил действующий президент страны Игорь Додон. Не собирается погашать долги за газ и недавно избранный президент Молдавии Майя Санду. Долг в $7,5 млрд, скорее всего, придется признать невозвратным.

Экономика,Игорь Додон,Газпром,РИА Новости,
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