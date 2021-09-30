Европу ждет затяжная истерика на газовом рынке

Истерика на газовом рынке Европы набирает обороты. Евросоюз будет вынужден жить с рекордно дорогим газом до конца отопительного сезона в 2022 году. В этом убежден эксперт по энергетике Дмитрий Марунич, передает «Экономика сегодня».

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Цена на спотовый газ в Европе 30 сентября вновь стала рекордной. В моменте контракт с обязательством поставки в ноябре рос в цене до 1150 долларов за тысячу кубометров.

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«Что будет в Европе? Я ошибся, думая, что истерика спадет ближе к зиме. Оказалось, что нет – она прогрессирует. По всей видимости, всю зиму ЕС пройдет с высокими ценами на газ. Но мы говорим о биржевых ценах», – заявил Марунич.

Основную часть газа европейские компании покупают по долгосрочным контрактам, указал он. Стоимость, по которой немецкие энергетики закупают ресурс у «Газпрома», почти вчетверо дешевле спота, она составляет 200-300 долларов за тысячу кубометров. Как сообщил Марунич, контракты, стоимость которых активно увеличивается, являются финансовыми инструментами, и от них мало что зависит в реальном секторе европейской экономики.

Рост цен на газ в контрактах с «Газпромом» связан с ценой нефти и в какой-то степени со спотовым рынком. Однако повышение цен значительно уступает биржевой динамике, отметил эксперт. Это является защитой для ведущих европейских энергетиков от последствий рыночной паники. Вместе с тем Марунич указал на то, что «Газпром» периодически пересматривает контрактную стоимость.

«Цена в контрактах действует определенное время. К примеру, в ФРГ крупный покупатель приобретает газ по 250 долларов за тысячу кубометров, и это на весь год. Там тоже цена меняется, она явно будет меняться в сторону повышения, но не такими космическими темпами», – считает он.

Как отмечается, ситуация на рынке газа выгодна крупнейшим немецким энергетическим компаниям. В связи с ростом цен на электроэнергию они конвертируют дешевое «голубое топливо» из России в сверхдоходы.