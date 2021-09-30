Британский экономист предсказал США кризис хуже Великой депрессии

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм предрек США новый экономический кризис, который по масштабу обгонит Великую депрессию. Об этом он заявил в интервью с CNBC.

Грэнтэм отмечает, что на фондовом рынке США наблюдается «даже более безумный пузырь», чем в 1929 году. Тогда рынок ценных бумаг на протяжении нескольких лет активно рос, после чего рухнул. Это привело к экономическому спаду – Великой депрессии.

«Этот "пузырь" крупнее, чем когда-либо в США. Цены на недвижимость, облигации, акции и товары переоценены», — отметил инвестор.

По словам Грэнтэма, сегодняшний «пузырь» больше «пузыря доткомов», который наблюдался на рынке примерно с 1995 года по 2001 год.

Как полагает Грэнтэм, «пузырь» может лопнуть в ближайшие месяцы, это случится «в любой момент». Инвестор считает, что «рынок какое-то время, подобно вампиру, будет держаться, однако обрушение неизбежно». При таком развитии событий индекс S&P 500 потеряет позиции на 10% или более.

«Инвесторы игнорируют повышение процентных ставок, сокращение закупок облигаций Федеральной резервной системой и рост инфляции. Участников рынка не беспокоит и давление на прибыль корпораций», — заявил Грэнтэм.

Джереми Грэнтэм является одним из самых известных и уважаемых инвесторов в мире. Он выявил три «пузыря» на рынке: в 1989 году в Японии, «пузырь доткомов» в 2000 году и «пузырь» на рынке недвижимости США в 2008 году.