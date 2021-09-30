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Перевозчики предупредили о глобальном транспортном коллапсе

Елена Прошина
39 минут назад

Коалиция профсоюзов морских, воздушных и наземных перевозчиков предупредила о неизбежном «коллапсе глобальной транспортной системы» из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. В открытом письме, которое опубликовали на сайте Международной палаты судоходства (ICS), руководители ассоциаций призвали мировых лидеров обеспечить безопасность глобальных цепочек поставок.

Перевозчики предупредили о глобальном транспортном коллапсе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кроме ассоциации судоходства, к заявлению присоединились Всемирная организация автомобильного транспорта (IRU), Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международная федерация транспортных рабочих (ITF). Согласно заявлению, «разрозненные и непоследовательные ограничения во всем мире» привели к хаосу глобального судоходства.

«Мы собрались вместе, чтобы обратиться с настоятельным призывом к главам мировых транспортных компаний, правительству и агентствам ООН снять ограничения, мешающие свободному передвижению транспортников, а также гарантировать и облегчить их свободное и безопасное передвижение», – говорится в письме.

Согласно предложению профсоюзов, моряки, летные экипажи и водители должны иметь возможность продолжать свою работу и пересекать границы, чтобы цепочки поставок продолжали развиваться. Кроме того, в отрасли наблюдается нехватка рабочих, которые покидают предприятия из-за плохого обращения во время пандемии, что вызывает еще большие проблемы.

«Мы являемся свидетелями беспрецедентных сбоев, глобальных задержек и нехватки товаров первой необходимости, включая электронику, продукты питания, топливо и медицинские принадлежности», – заявляют в ассоциациях.

Работники транспортных профсоюзов просят ВОЗ и другие организации в срочном порядке принять меры, чтобы предотвратить грядущий транспортный коллапс.

Экономика,ВОЗ,ООН,
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