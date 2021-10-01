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Минфин предупредил о риске «катастрофического» падения спроса на нефть

Lenta.ruиещё 6
41 минуту назад

Минфин допустил катастрофическое снижение мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе, если западные страны подпишут соглашение о декарбонизации. Об этом говорится в докладе ведомства об «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Минфин предупредил о риске «катастрофического» падения спроса на нефть
Фото: ReutersReuters

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус, и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — говорится в документе.

По данным ведомства, в таком случае стоимость нефти будут определять эксплуатационные расходы на его добычу, из-за чего спрос на этот вид топлива к 2050 году может составить 17-24 процентов от уровня 2019 года, а цены — упасть до 25 долларов США за баррель. Это будет означать падение в четыре-шесть раз.

В среднесрочной перспективе, по оценкам Минфина, цены установятся в диапазоне от 55 до 60 долларов за баррель. При этом баланс рисков на мировом рынке будет уравновешен из-за благоприятной ценовой конъюнктуры, которая может способствовать динамичному росту предложения со стороны ОПЕК+. Кроме того, полагают авторы доклада, возможное усиление политики декарбонизации на среднесрочном горизонте может в большей степени сдерживать рост предложения нефти.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Минфин ожидает увеличение добычи нефти до постсоветского максимума. По данным Bloomberg, российские компании увеличат общую добычу нефти и газового конденсата на 8 процентов до 559,9 миллиона тонн. Аналитики считают, что что страна сможет расширить добычу после того, как в соглашении ОПЕК+ будут ослаблены ограничения на объемы получаемого сырья.

Экономика,Цена на нефть,Минфин,
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