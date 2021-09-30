В Киеве подстраховались на случай прекращения транзита газа

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka-live рассказал о планах по борьбе с поставками газа в обход Украины и внезапными перекрытиями со стороны России. Обсуждение данного вопроса в прямом эфире вызвал недавно заключенный контракт между Венгрией и «Газпромом».

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«Никаких гарантий того, что Россия не найдет общий язык с правительствами всех остальных или большинства европейских стран и не начнет и дальше поставлять газ в обход Украины у нас нет. Существует только политическая игра и от ее качества зависят наши способности защищать национальный интерес страны в этом отношении», — говорит в видео Алексей Арестович.

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Помочь в этом, по его словам, может проект водородного моста, в состав которого по планам войдет часть ГТС Украины.

«Но для этого нужны реальные инвестиции, контракты и ответственность за их исполнение», — отметил советник офиса Зеленского.

Также он добавил, что на текущую зиму и до весны власти Украины обезопасили ее население от возможного перекрытия газового вентиля.

«У нас в хранилище закачано 18 млрд кубометров газа, можно не бояться, что мы замерзнем если Россия перекроет кран или сделает неподъемные цифры. А на следующий год уже будем смотреть».

По словам Алексея Арестовича, речь идет не о противостоянии с Россией, а о том, что может сделать Украина, чтобы развить собственные возможности.

«Водородный мост, добыча собственного газа. Вообще главный вопрос всей украинской истории: "Почему мы 30 лет не развиваем собственные внутренние запасы газа?". И у меня ответ только один — коррупция. Думаю, предстоящая зима и история с газопроводами в Германию и Венгрию докажет нам, что эту стратегию нужно радикально менять. Украине нужна ставка на энергетическую самодостаточность», — заключил Алексей Арестович.