Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Инфляция главной экономики Евросоюза достигла рекорда

Елена Прошина
31 минуту назад

Рост цен в Германии установил тридцатилетний рекорд. Инфляция в главной экономике Евросоюза в сентябре увеличилась до 4,1 процента, что стало выше средней оценки экспертов, сообщает Bloomberg.

Инфляция главной экономики Евросоюза достигла рекорда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прежде всего, цены растут на фоне энергетического кризиса. Стоимость электроэнергии в ЕС достигла исторических максимумов. Это случилось из-за снижения поставок российского и норвежского газа и роста спроса на него.

Рекордный скачок цен потребительских товаров вызван перебоями в поставках в результате локдаунов на фоне эпидемии коронавируса. Это увеличило стоимость перевозок.

Страдают и другие экономики Евросоюза, обновляя десятилетние максимумы. Так инфляция во Франции составила 2,7 процента, а в Италии выросла на 4 процента. Как говорят экономисты, рост цен в ЕС ускорится до 3,3 процента по итогам сентября, что станет рекордом за 13 лет.

Политики настаивают на том, что всплеск инфляции носит временный характер, поэтому европейский Центробанк не спешит повышать ключевую ставку.

На фоне рекордно высоких цен на газ Европа обратилась к России за дополнительными поставками угля. За 6 месяцев текущего года его экспорт вырос на 2,4 процента. Цена на газ в Европе установила рекорд, достигнув 30 сентября уровня в 1098 долларов за тысячу кубометров.

Экономика,Центральный банк России,ЕС,Bloomberg,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители