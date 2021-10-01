Инфляция главной экономики Евросоюза достигла рекорда

Рост цен в Германии установил тридцатилетний рекорд. Инфляция в главной экономике Евросоюза в сентябре увеличилась до 4,1 процента, что стало выше средней оценки экспертов, сообщает Bloomberg.

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Прежде всего, цены растут на фоне энергетического кризиса. Стоимость электроэнергии в ЕС достигла исторических максимумов. Это случилось из-за снижения поставок российского и норвежского газа и роста спроса на него.

Рекордный скачок цен потребительских товаров вызван перебоями в поставках в результате локдаунов на фоне эпидемии коронавируса. Это увеличило стоимость перевозок.

Страдают и другие экономики Евросоюза, обновляя десятилетние максимумы. Так инфляция во Франции составила 2,7 процента, а в Италии выросла на 4 процента. Как говорят экономисты, рост цен в ЕС ускорится до 3,3 процента по итогам сентября, что станет рекордом за 13 лет.

Политики настаивают на том, что всплеск инфляции носит временный характер, поэтому европейский Центробанк не спешит повышать ключевую ставку.