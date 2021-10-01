Центробанк ужесточил регулирование выдачи кредитов

С 1 октября Центробанк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщает News.ru.
В июле регулятор вернул надбавки к коэффициентам риска по подобным ссудам на допандемийный уровень. Однако это не принесло желаемого результата в виде охлаждения рынка.
По этой причине ЦБ решил вновь поднять надбавки по коэффициентам риска по займам с высоким значением полной стоимости и предоставляемым закредитованным заёмщикам.
Как считает Банк России, решение вызвано ускорившимся темпом роста потребительского кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжился рост показателя долговой нагрузки заёмщиков, который составляет 61,1%. Доля ссуд на срок более пяти лет увеличилась до 18%.
Новые меры должны снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения — повышенные надбавки делают потребительские кредиты менее рентабельными.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу займов при первой возможности. В настоящее время у регулятора нет полномочий, чтобы снизить выдачу ссуд, однако Набиуллина сообщила, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ.