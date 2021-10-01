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ЦБ РФ ужесточил регулирование выдачи потребкредитов

Елена Прошина
21 минуту назад

С 1 октября Центробанк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщает News.ru.

Центробанк ужесточил регулирование выдачи кредитов
Фото: ТАССТАСС

В июле регулятор вернул надбавки к коэффициентам риска по подобным ссудам на допандемийный уровень. Однако это не принесло желаемого результата в виде охлаждения рынка.

По этой причине ЦБ решил вновь поднять надбавки по коэффициентам риска по займам с высоким значением полной стоимости и предоставляемым закредитованным заёмщикам.

Как считает Банк России, решение вызвано ускорившимся темпом роста потребительского кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжился рост показателя долговой нагрузки заёмщиков, который составляет 61,1%. Доля ссуд на срок более пяти лет увеличилась до 18%.

Новые меры должны снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения — повышенные надбавки делают потребительские кредиты менее рентабельными.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу займов при первой возможности. В настоящее время у регулятора нет полномочий, чтобы снизить выдачу ссуд, однако Набиуллина сообщила, что в Госдуму уже внесли законопроект, расширяющий инструментарий ЦБ.

Экономика,Личный счет,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Госдума,
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