Центробанк ужесточил регулирование выдачи кредитов

С 1 октября Центробанк России ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях, сообщает News.ru.

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В июле регулятор вернул надбавки к коэффициентам риска по подобным ссудам на допандемийный уровень. Однако это не принесло желаемого результата в виде охлаждения рынка.

По этой причине ЦБ решил вновь поднять надбавки по коэффициентам риска по займам с высоким значением полной стоимости и предоставляемым закредитованным заёмщикам.

Как считает Банк России, решение вызвано ускорившимся темпом роста потребительского кредитования. Так, во втором квартале текущего года продолжился рост показателя долговой нагрузки заёмщиков, который составляет 61,1%. Доля ссуд на срок более пяти лет увеличилась до 18%.

Новые меры должны снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки населения — повышенные надбавки делают потребительские кредиты менее рентабельными.