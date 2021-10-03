Военные расходы России выйдут на второе место в бюджете

Траты на оборону, как и до пандемии, окажутся выше, чем на экономику, следует из проекта федерального бюджета.

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Речь идёт о возвращении к докризисному соотношению после роста трат на субсидии бизнесу в пандемию, отмечает РБК.

В следующем году федеральный центр потратит на оборону больше 3,5 трлн руб. — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено чуть менее — 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остаётся социальная политика — более 5,8 трлн руб. на 2022 год.