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Военные расходы России в 2022 году выйдут на второе место в бюджете

Говорит Москваиещё 7
1 час назад

Траты на оборону, как и до пандемии, окажутся выше, чем на экономику, следует из проекта федерального бюджета.

Военные расходы России выйдут на второе место в бюджете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идёт о возвращении к докризисному соотношению после роста трат на субсидии бизнесу в пандемию, отмечает РБК.

В следующем году федеральный центр потратит на оборону больше 3,5 трлн руб. — почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны. На экономику будет направлено чуть менее — 3,46 трлн руб. Крупнейшим разделом федерального бюджета традиционно остаётся социальная политика — более 5,8 трлн руб. на 2022 год.

Россия попала в топ-5 стран-лидеров по военным расходам

В 2020 году расходы на национальную экономику опередили военный бюджет, что произошло впервые с 2014 года.

Экономика,
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