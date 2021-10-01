Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Путин поручил ЦБ ограничить выдачу кредитов

Алиса Селезнёва
33 минуты назад

Президент России Владимир Путин поручил наделить Банк России полномочиями ограничивать объемы необеспеченных потребкредитов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, данных по итогам совещания по экономическим вопросам.

Путин поручил ЦБ ограничить выдачу кредитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», - говорится в документе.

Глава государства обозначил в качестве крайнего срока выполнения этого поручения 1 декабря 2021 года. Ответственными за него назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ России во второй раз за год ужесточил требования для банков по выдаче кредитов. С 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. По мнению регулятора, повышенные надбавки сделают менее рентабельным для банков кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также отмечала, что в России сохраняются высокие темпы роста в необеспеченном кредитовании, которые могут «привести к накоплению рисков, если их не охладить». Руководитель Банка России настаивала на том, что необходимо пополнить арсенал инструментов регулятора лимитами на рискованное кредитование. Закон об ограничениях на число кредитов, которые могут выдаваться банками одному человеку, был внесен на рассмотрение Госдумы в марте.

Экономика,Михаил Мишустин,Эльвира Набиуллина,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Центральный банк России,Госдума,Правительство РФ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители