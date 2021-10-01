Путин поручил ЦБ ограничить выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин поручил наделить Банк России полномочиями ограничивать объемы необеспеченных потребкредитов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, данных по итогам совещания по экономическим вопросам.

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«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», - говорится в документе.

Глава государства обозначил в качестве крайнего срока выполнения этого поручения 1 декабря 2021 года. Ответственными за него назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ России во второй раз за год ужесточил требования для банков по выдаче кредитов. С 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. По мнению регулятора, повышенные надбавки сделают менее рентабельным для банков кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.