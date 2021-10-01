Путин поручил ЦБ ограничить выдачу кредитов

Президент России Владимир Путин поручил наделить Банк России полномочиями ограничивать объемы необеспеченных потребкредитов. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений, данных по итогам совещания по экономическим вопросам.
«Правительству Российской Федерации совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и Банком России обеспечить принятие федерального закона, наделяющего Банк России полномочиями по установлению прямых количественных ограничений на объемы предоставляемых кредитными организациями и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов (займов) на потребительские цели», - говорится в документе.
Глава государства обозначил в качестве крайнего срока выполнения этого поручения 1 декабря 2021 года. Ответственными за него назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Ранее ЦБ России во второй раз за год ужесточил требования для банков по выдаче кредитов. С 1 октября будут повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. По мнению регулятора, повышенные надбавки сделают менее рентабельным для банков кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также отмечала, что в России сохраняются высокие темпы роста в необеспеченном кредитовании, которые могут «привести к накоплению рисков, если их не охладить». Руководитель Банка России настаивала на том, что необходимо пополнить арсенал инструментов регулятора лимитами на рискованное кредитование. Закон об ограничениях на число кредитов, которые могут выдаваться банками одному человеку, был внесен на рассмотрение Госдумы в марте.